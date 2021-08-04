Це дозволить вжити заходів, щоб ці підприємства були забезпечені всім необхідним до початку опалювального сезону.

Кабінет міністрів передав шість державних теплогенеруючих підприємств з управління Фонду державного майна в НАК "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вступному слові під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Це дозволить вжити заходів, щоб відповідні ТЕЦ були забезпечені всім необхідним до старту опалювального сезону", - сказав він.

Як говориться в пояснювальній записці до постанови, рішення стосується державних пакетів акцій "Дніпровської ТЕЦ", "Миколаївської ТЕЦ", "Криворізької теплоцентралі", "Херсонської ТЕЦ" і "Одеської ТЕЦ", а також єдиного майнового комплексу державного підприємства "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль".

Також прем'єр звернувся до місцевих органів влади, на території яких розміщені ці підприємства. За його словами, якщо місцеві бюджети можуть своїми силами забезпечити роботу цих ТЕЦ, то уряд може передати їх на місця, а не "Нафтогазу".

Крім того, уряд цим рішенням виключив дані підприємства з переліку об'єктів великої приватизації.

Регулювання у сфері енергетики:

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг, передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.

Автор: Дмитро Шварц