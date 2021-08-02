Говорити про те, скільки заробляв його попередник Андрій Коболєв, керівник "Нафтогазу" не хотів.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, скільки він заробляє. Водночас він не дав конкретної відповіді на запитання про те, чи становив річний оклад його попередника Андрія Коболєва понад 21 мільйон гривень.

Про свої доходи у "Нафтогазі" Вітренко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вітренко повідомив, що його місячна зарплата у "Нафтогазі" становить 50 тисяч гривень. Щодо свого попередника Андрія Коболєва, щорічний оклад якого становив понад 21 мільйон гривень, нинішній керівник "Нафтогазу" висловився неоднозначно.

"Я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю. Мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення... Він отримав реальні гроші. Прийшов до банку відповідно і отримав всі гроші. Хоча створив враження у журналістів, що він гроші не отримував. Це окрема така ситуація", – заявив Вітренко.

Читайте такожУ "Нафтогазі" розповіли, чим може обернутися сертифікація " Північного потоку-2"Також Юрій Вітренко засудив дії Наглядової ради, яка так і не звітувала про багатомільйонні премії для працівників "Нафтогазу" за 2020 рік. Це, стверджує керівник "Нафтогазу", порушує правила.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Юрій Вітренко висловився про зниження ціни на газ. Голова "Нафтогазу" вважає, що це можна зробити, якщо Україна перестане імпортувати газ.

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Автор: Поліна Кузенко