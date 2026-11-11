У Києві повністю відключають вуличне освітлення

У Києві через дефіцит електроенергії тимчасово відключають вуличне освітлення. Про це повідомили у КП "Київміськсвітло".
"КП "Київміськсвітло" повністю вимикає зовнішнє освітлення міста. Виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії – з моменту її відновлення і до 22:00", – зазначили у комунальному підприємстві
Рішення про відключення освітлення ухвалили через дефіцит електроенергії, спричинений пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ударів росіян.
У підприємстві додали, що "Київміськсвітло" відповідає виключно за зовнішнє освітлення об’єктів благоустрою, що перебувають у комунальній власності Києва. Воно не забезпечує електроенергією житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури чи інші установи. Робота підприємства залежить від можливостей електропостачання з боку ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".
Через відключення вуличного освітлення комунальники радять водіям збільшувати дистанцію до інших транспортних засобів, а пішоходам носити світлоповертальні елементи (флікери) на одязі та рюкзаках.
Стан енергосистеми Києва – отсанні новини
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що раніше Київ мав власні генерувальні можливості загальною потужністю близько 1,3 ГВт, які могли покривати значну частину потреб міста в електроенергії. Однак у січні російські війська практично знищили генерацію ударами балістики.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що зараз власна генерація покриває менш як 5% потреб Києва в електроенергії. Тепер російські війська намагаються відрізати Київський регіон від об’єднаної енергосистеми України. Для цього вони масовано атакують підстанції та високовольтні лінії електропередач "Укренерго", які є частиною так званого Київського енергетичного кільця.