У Києві повністю відключають вуличне освітлення

Виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться системи оповіщення.

У Києві через дефіцит електроенергії тимчасово відключають вуличне освітлення. Про це повідомили у КП "Київміськсвітло".

"КП "Київміськсвітло" повністю вимикає зовнішнє освітлення міста. Виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії – з моменту її відновлення і до 22:00", – зазначили у комунальному підприємстві

Рішення про відключення освітлення ухвалили через дефіцит електроенергії, спричинений пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ударів росіян.

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У підприємстві додали, що "Київміськсвітло" відповідає виключно за зовнішнє освітлення об’єктів благоустрою, що перебувають у комунальній власності Києва. Воно не забезпечує електроенергією житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури чи інші установи. Робота підприємства залежить від можливостей електропостачання з боку ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

Через відключення вуличного освітлення комунальники радять водіям збільшувати дистанцію до інших транспортних засобів, а пішоходам носити світлоповертальні елементи (флікери) на одязі та рюкзаках.

Стан енергосистеми Києва – отсанні новини

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що раніше Київ мав власні генерувальні можливості загальною потужністю близько 1,3 ГВт, які могли покривати значну частину потреб міста в електроенергії. Однак у січні російські війська практично знищили генерацію ударами балістики.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що зараз власна генерація покриває менш як 5% потреб Києва в електроенергії. Тепер російські війська намагаються відрізати Київський регіон від об’єднаної енергосистеми України. Для цього вони масовано атакують підстанції та високовольтні лінії електропередач "Укренерго", які є частиною так званого Київського енергетичного кільця.

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