Великої генерації в Києві не залишилось, прогнози щодо світла робити неможливо, - експерт

Росія хоче зірвати початок опалювального сезону у столиці.

В Україні посилилися відключення світла. По всьому Києву тривалість знеструмлень сягає 16-18 годин на добу. Ввечері в п’ятницю російські окупанти уразили енергооб’єкт в столиці, після чого почалися проблеми з енергозабезпеченням, водою та зв’язком.

Цим проблеми для Києва не обмежуються – ворог прагне залишити людей також і без тепла, попереджає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт розповів УНІАН, чому так довго немає світла в домівках киян, хто в Україні під загрозою найбільш тривалих відключень, чи є сенс у графіках, якщо вони не діють, і як влада Києва провалила підготовку енергетики до зими.

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В Києві відключення світла за графіками сягають 16-18 годин на добу. З чим це пов’язано?

Ворог до середини жовтня фактично знищив всю електрогенерацію в Київському регіоні – це ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Трипільську ТЕС. Вона і раніше була сильно пошкоджена – тепер її добили. Фактично в Києві власної великої генерації не залишилося.

Тепер ворог намагається відрізати Київський регіон від загальної об'єднаної енергетичної системи через масовані удари на підстанції та високовольтні лінії електропередач компанії "Укренерго" - так зване Київське енергетичне кільце. Київ став повністю залежним від зовнішнього енергоспоживання – в тому і вся проблема.

Скажіть, наскільки Київ взагалі забезпечує власне енергоспоживання – на 5%, 10%?

Десь на 5% - за останньою офіційною інформацією пана Пантелеєва, заступника керівника Київської міської адміністрації, який займається енергетикою. Якщо йому вірити, Київ зміг збудувати 70 МВт потужностей розподіленої генерації. Потреба взимку – десь 1 800–1 900 МВт, тобто в 25 разів більше.

В суботу повідомлялося про приліт російських ракет по ТЕЦ. Наскільки це могло вплинути на відключення, зважаючи на те, що київські ТЕЦ майже не виробляють електроенергію?

Тут справа в іншому. По київським ТЕЦ б'ють, тому що від них залежать 1,5 млн споживачів. Зараз іде підготовка до включення опалення. Мабуть, Росія планує зробити так, щоб цього включення не було. Щоб не можна було підключити величезну кількість мешканців в зоні перелічених ТЕЦ до опалення і для цих мешканців не розпочався опалювальний сезон.

Тобто ми можемо казати, що опалювальний сезон не почнеться за графіком, і він зараз в Києві під питанням?

Я не можу так сказати – під питанням чи ні, бо не можу брати на себе таку відповідальність. Але це те, чого намагається досягти ворог. Ризики такі існують. Остаточну інформацію мають повідомити офіційні органи: Київська міська адміністрація, Кабінет міністрів чи Міненерго.

Графіки відключення світла в Києві зараз не співпадають з реальними відключеннями. Світло може з'явитися на пару годин пізніше, ніж було повідомлено. З чим це пов'язано?

Це пов'язано з аварійною ситуацією в енергосистемі. Компанія-постачальник, яка передає електричну енергію, це ДТЕК електричні мережі – вони виконують розпорядження компанії "Укренерго", згідно законодавства. Коли іде команда "Укренерго", що щось трапилось в системі – ДТЕК має виконувати. Оскільки у нас ідуть постійні удари, проблеми з ремонтами через пошкодження, то ці команди поступають, і графіки відповідно коригуються.

Тобто ми можемо казати, що ситуація в енергосистемі настільки динамічна, що змінюється буквально кожні хвилин десять?

Вона змінюється постійно, так. За цим стежить диспетчерське управління компанії "Укренерго". І відповідно до зміни ситуації дає команди операторам системи розподілу в регіонах для того, щоб вони коригували свої графіки постачання електроенергії.

Тоді чи не логічніше було б взагалі відмовитися від графіків, які оприлюднюють для населення, щоб не вводити його в оману?

Важко сказати, що робити в такій ситуації. Графіки – це добре, але зараз їх важко формувати і важко підтримувати. Їх можна сприймати як орієнтир. Але чи повністю відміняти публікацію цих графіків? Якщо ситуація постійно змінюється, тоді, мабуть, доцільно їх не публікувати, тому що вони не дотримуються. Коли ситуація дещо стабілізується – тоді є сенс їх публікувати. Залежить від поточної ситуації в енергосистемі.

В мережі зараз фіксують стрибки напруги до 400 В – наскільки вони можуть бути частими і як сильно можуть шкодити електротехніці?

Електротехніці шкодять будь-які стрибки напруги. Вони частішають, тому що система нестабільна. Ворог кожного дня здійснює по кілька хвиль атак на енергетичні об'єкти. Тому жодних прогнозів щодо стабільності давати не можна.

Окрім відключення світла, багато де в Києві також зникла ще і гаряча вода. Чи можемо ми тоді говорити про те, що київська влада провалила підготовку до опалювального сезону?

В цілому, київська влада не прогнозувала, коли це було потрібно, ситуацію в енергосистемі. Потрібно було займатися програмою енергетичної стійкості міста ще з 2022 року. Але київська влада, на жаль, цим не займалася. Зараз вони щось роблять в межах своїх можливостей – більше, ніж в минулі роки. Але час вже втрачений, і тому ми спостерігаємо таку ситуацію. Вони фактично на п'ятий рік війни почали трошечки метушитися, а до цього практично нічого не робилося з енергетичної стійкості міста – чи робилося абсолютно недостатньо.

Ми говоримо про ситуацію в Києві. Де ще в Україні фіксують тривалі відключення світла?

Зараз в Дніпрі, в Києві та в Київській області. В Дніпрі зруйнували Придніпровську ТЕС – вона вже не видає генерації і підстанції там зруйновані. Також в прифронтових регіонах завжди проблеми з енергозабезпеченням. На сьогодні найбільші відключення – це Київський регіон і Дніпро.

Хто ще може бути під загрозою масштабних відключень світла – які регіони в Україні?

Одеський – це кандидат номер один. Далі Харків, Харківський регіон, Запоріжжя, Херсон. Всі прифронтові – Сумська область, Чернігівська область. Західні регіони не знаходяться, на мій погляд, під таким ризиком.

Наостанок – чи можна зараз робити прогнози по світлу, принаймні на найближчі декілька днів?

Такі прогнози давати неможливо. Їх ніхто не зробить, тому що прогнози насамперед залежать від військової ситуації. І як від планів ворога, так і від можливості українських Збройних Сил збивати повітряні цілі. Це головний фактор, який я, як експерт енергетичних ринків, не можу спрогнозувати.

довідка Володимир Омельченко Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко - директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Він є автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. З лютого 2007 р. був експертом "Центру Разумкова", з 2013 року — директор енергетичних програм.

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