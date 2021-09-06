Причина можливого подорожчання в підвищенні ціни на газ.

В Києві тарифи на опалення і гарячу воду можуть підвищитися на 40%.

Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

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Причина можливого подорожчання в підвищенні ціна на газ.

У "Київтеплоенерго" після скасування в травні поточного року дії ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) закупівлі газу для теплопостачальних підприємств вартість газу стрімко зросла. Через що ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж закладено в тарифах.

Уникнути зростання тарифів вдасться, якщо у теплопостачальників з'явиться можливість укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством "Укргазвидобування", без комерційних посередників.

Опалювальний сезон в Україні:

У серпні в НАК "Нафтогаз України" заявили, що через низьку активність виробників тепла щодо укладення трирічних угод на закупівлю природного газу, своєчасний старт опалювального сезону в Україні - під загрозою.

Запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які "Нафтогаз України" планує накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

Станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%.

Автор: Олена Коваленко