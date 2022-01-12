Відключення пов'язані з ремонтними роботами.

Вже з 13 січня у Києві розпочинаються масові відключення електроенергії. Світло вимикатимуть за планом. Відключення пов'язані з ремонтними роботами.

Про це йдеться на сайті компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Спочатку ремонтні роботи повинні були відбутися наприкінці минулого року, зокрема й 31 грудня, проте пізніше компанія відкоригувала графік.

13 січня в тимчасово без світла залишаться жителі більше десятка вулиць у зв'язку з технічним переоснащенням - з 8-9:00 до 16:00.

Читайте такожЧерез похолодання Україна збільшила споживання електроенергії14 січня кількість вулиць, де відключать електроенергію, збільшиться. Крім технічного переоснащення, фахівці проведуть ремонтні роботи. У суботу, 15 січня, відключення торкнуться лише трьох вулиць. У неділю відключень світла у Києві не заплановано.

Як повідомляв УНІАН раніше, енергосистема України працює стабільно, попри збільшення споживання електроенергії в країні.

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