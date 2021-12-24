Міністр енергетики розповів, як справляється генерація.

Енергосистема України працює стабільно, попри збільшення споживання електроенергія в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу.

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Він зазначив, що станом на 23 грудня споживання електроенергії ще збільшилося і склало понад 24 тис.МВт-год. ці показники значно перевищують споживання минулого року.

"Навіть на тлі зростання споживання ми бачимо, що енергосистема працює стабільно. Повністю всі потреби споживачів покриваються генерацією. Крім того, ми маємо додатковий резерв потужності", - сказав він.

За словами міністра, НАЕК "Енергоатом" має резерв потужності понад 500 МВт.

Споживання електроенергії в Україні:

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні за січень-вересень 2021 року склало 92,2 млрд кВт-год, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Відзначається, що головними причинами є відсутність у 2021 році строгих карантинних заходів для протидії поширенню COVID-19, як наслідок - зростання споживання відбулося в усі місяці, але найбільше в березні та квітні - на 11,6% і 12,4% відповідно. Крім цього, в липні 2021 року спостерігалася більш спекотна погода, ніж у липні 2020 року (23,7°с проти 21,9°С), що призвело до збільшення споживання на 7,2%.