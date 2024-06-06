На завтра така тенденція збережеться.

Києву збільшили ліміти електроенергії. Так, НЕК "Укренерго" виділило більше обсягів для столиці. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, прогнозоване споживання Києва на завтра, 7 червня, буде 1050-1100 МВт.

"Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Ще потрібно відняти обмеження. Тобто для нас із вами (населення і бізнес) залишиться десь 50% від звичного споживання. Для Києва сьогодні "Укренерго" виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться", - заявив він.

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Також Коваленко нагадав, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

"Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча би більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами. Хочеться додати якийсь оптимістичний заклик. Проте поки можу сказати лиш одне: тримаймося", - додав гендиректор YASNO.

Відключення світла в Києві

Відключення електроенергії у побутових та комерційних споживачів у Києві масштабніші, ніж в решті регіонів. Коваленко пояснював, що це пов’язано із більшою кількістю критичних об’єктів, які не можна вимикати.

"Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами", – пояснив він.

Він також висловив надію, що ця ситуація "трохи сбалансується" вже найближчим часом.

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