Енергетики сподіваються, що ситуацію вдастся вирівняти найближчим часом.

Відключення електроенергії у побутових та комерційних споживачів у Києві масштабніші, ніж в решті регіонів. Це пов’язано із більшою кількістю критичних об’єктів, які не можна вимикати, розповів у Фейсбук директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, ситуація з електрогенерацією в Україні залишається незмінною: з огляду на руйнування електростанцій росіянами та зупинку деяких енергоблоків на плановий ремонт, Україні "катастрофічно не вистачає електроенергії" на задоволення існуючих потреб.

Коваленко зазначив, що обмеження на електропостачання залишатимуться і надалі. При цьому він підвердив раніше оприлюднену експертами інформацію про те, що споживачів у Києві відключають більше, ніж решту регіонів.

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"Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами", – пояснив він.

Він також висловив надію, що ця ситуація "трохи сбалансується" вже найближчим часом.

Ситуація в українській енергетиці

Як писав УНІАН, відключення світла влітку можуть тривати по 10 годин, а поліпшення ситуації очікується у вересні. Як пояснив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, Україні не вистачає не лише власної електрогенерації, але й імпортної електроенергії.

За словами Попенка, взимку мешканцям багатоповерхівок буде дуже складно через тривалу відсутність постачання електроенергії. Особливо тим, хто має вдома електроопалення та електроплити. Експерт радить містянам за можливості пошукати житло у приватному секторі.

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