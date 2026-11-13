В Україні можуть переглянути правила нарахування комунальних платежів, - Корецький

Якщо українці досі не отримали опалення, це могло бути свідоме рішення теплопостачального підприємства для захисту від атак, зазначив прем’єр.

В Україні вже 87% підприємств теплопостачання запрацювали та почали подавати опалення у домівки громадян, повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду.

За його словами, якщо ж опалення ще не було увімкнено, це могло бути свідоме рішення для захисту інфраструктури від атак. Крім того, на деяких об’єктах досі тривають ремонтні роботи. Поступово усі українці матимуть теплі батареї, запевнив посадовець.

Водночас, якщо через руйнування інфраструктури послуги фактично не надаватимуться, розглядається можливість припинення нарахування комунальних платежів, додав Корецький.

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"З приводу ненарахування вартості (за комунальні послуги, які не постачаються, - УНІАН). Це як один з альтернативних запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце, якщо ми не зможемо швидко відновлювати. Тому будемо вдаватися і до, можливо, таких заходів", - сказав він.

Комунальні послуги в Україні – головні новини

У січні 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що українцям, які не мали опалення в квартирах через аварійну ситуацію в енергетиці, не нараховуватимуть плату за послуги з тепло- та водопостачання, а також вивезення побутових відходів.

Уряд тоді ж ухвалив рішення, яке гарантувало автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.

Однак деяким мешканцям столиці у серпні знову прийшли нарахування за опалення, хоча опалювальний сезон тоді вже завершився, а походження цих сум для споживачів було незрозумілим.

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