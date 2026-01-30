Платити за холодні батареї не доведеться: уряд змінив принцип нарахування у платіжках

Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року.

Українцям, які не мали опалення в квартирах через аварійну ситуацію в енергетиці, не нараховуватимуть плату за послуги з тепло- та водопостачання, а також вивезення побутових відходів.

"Доручив уряду підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для усіх людей, що були без опалення цими місяцями. Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати", - повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.

У свою чергу, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.

За її словами, це стосується тепло- та водопостачання, а також вивезення побутових відходів.

"Надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках. Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно", - зазначив Свириденко.

Вона відмітила, що суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року.

"Люди мають платити лише за реально отримані комунальні послуги", - додала прем’єр-міністерка.

Контролювати виконання цього рішення доручено Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі.

Удари РФ по українській енергетиці

Як писав УНІАН, РФ на тлі морозів збільшила масовані обстріли Києва та інших великих міст із метою, щоб їх мешканці жили без опалення, води та світла.

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснював, скільки за законом може не бути світла і як довести факт відсутності комунальних послуг.

Столичний теплопостачальник "Київтеплоенерго" повідомив, що у будинках з лічильниками його мешканці будуть сплачувати за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку. У будинках, де немає лічильників, рахунки за тепло формуються на підставі теплового навантаження, тобто кількості тепла, яку будинок потребує для комфортної температури в найхолоднішу погоду.

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до диктатора Володимира Путіна з проханням не бити по Києву та іншим українським містам впродовж тижня. При цьому 30 січня в Кремлі заявили, що Росія погодилася не бити по українській енергетиці лише до 1 лютого.

