Зруйнована у Києві опора ЛЕП через Дніпро відновленню не підлягає, – голова 'Укренерго'

Об’єкт забезпечував подачу електроенергії з правого на лівий берег.

Опора лінії електропередачі (ЛЕП) на переході через Дніпро у Києві не може бути відновлена після ураження російським дроном. Водночас енергетики реалізують альтернативні рішення для забезпечення передачі електроенергії, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, пише Інтерфакс-Україна.

"Всі бачили те відео, на якому знищено одну з унікальних опор лінії електропередачі на переході через Дніпро в Києві. Вона була зрізана, відновити її неможливо. Ми напрацьовуємо нові технічні рішення з коліс і дуже швидко", – зазначив Зайченко.

За його словами, вже відсьогодні компанія має запустити відповідні процедури для реалізації даних технічних рішень. Використання російськими окупантами дронів, здатних зрізати опори – це новий виклик, додає Зайченко.

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При цьому наразі в "Укренерго" фіксують серйозні проблеми з резервним обладнанням, каже головний енергетик.

"З обладнанням взагалі біда. Триває розвиток світової енергосистеми, і всім потрібне енергообладнання. Тут жорстка черга. Ми намагаємося пріоритезувати наші потреби. Багато виробників їдуть назустріч, але решті не дозволяють контракти", – пояснює голова правління НЕК "Укренерго".

Удари Росії по ЛЕП України – головні новини

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що в Україні відсутній дефіцит електроенергії, але через розбиті ЛЕП вона до споживача не доходить. Відповідно, тривалість відключень світла взимку значною мірою залежатиме від можливості протидіяти засобам ураження російських окупантів.

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик заявив, що російські окупанти почали масово атакувати українські ЛЕП, тому що в них зʼявилася можливість керувати дронами в режимі онлайн.

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