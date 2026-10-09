Росіяни націлилися на українські ЛЕП: експерт пояснив, як їх можна захистити

Храпчинський закликає до покращення спроможностей системи протиповітряної оборони для захисту ЛЕП.

Якщо лише намагатися краще захищати від ударів російських окупантів лінії електропередач, але не покращувати нашу протиповітряну оборону в цілому, то це як лікувати зуби, але й далі продовжувати їсти цукор. Про це у коментарі УНІАН сказав Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил Збройних сил України в резерві.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи маємо ми якісь дієві засоби протидії ударам росіян по наших ЛЕП, і чи потрібні якісь конструкції довкола них, він зауважив, що "споруди потрібні навколо, умовно, станцій, розподільчих блоків".

"Щодо ЛЕП-мереж – питання в тому, що ми можемо зараз витрачати кошти на купу різних захистів, але при цьому втрачати можливості щодо ППО. Тому я б більше акцентував увагу на розгортанні систем протиповітряної оборони, збільшенні радіолокаційного поля, sensor fusion", – сказав Храпчинський.

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Він додав, що це дозволить вибудувати якісну протиповітряну оборону, і підкреслив, що "треба правильно інвестувати гроші зі стратегічним баченням".

"Тому що, умовно, зараз ворог буде збільшувати швидкість. Відповідно, ворог збільшує можливості щодо mesh-зв'язку у прикордонні. Якщо ми подивимося на основні прильоти "Шахедів", то вони або вздовж кордону з Білоруссю, або вздовж кордону з Молдовою. Тобто вони використовують або мобільний зв'язок, або mesh-мережі, розгорнуті у тих державах", – зазначив експерт.

На уточнення, чи бачить він ближчим часом якесь покращення в питанні захисту ЛЕП, Храпчинський наголосив, що це як "лікувати зуби, але не змінювати спосіб життя і далі їсти цукор".

"Якщо ми кажемо про такі об'єкти, на мій погляд, найкраще рішення – це все ж покращення спроможностей системи протиповітряної оборони", – сказав він.

Росіяни намагаються залишити Україну без світла

Як повідомлялося, раніше Станіслав Ігнатьєв, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, підкреслив, що російська окупаційна армія почала застосовувати нову тактику під час ударів по енергооб'єктах України. Зокрема, це використання нового типу зарядів для дронів, що допомагає перерізати лінії електропередач.

Так, за песимістичного сценарію, ця нова тактика ворога може призводити до відсутності стабільного електропостачання протягом 15-16 годин поспіль.

Водночас енергетичний експерт Юрій Корольчук зазначив, що хоч у низці регіонів України і тривають планові чи аварійні відключення світла, але "Укренерго" експортує електроенергію за кордон.

За словами експерта, нічого парадоксального в цьому немає, адже через розбиті ЛЕП доставити електроенергію із заходу на схід фізично неможливо.

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