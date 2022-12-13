Керівник МАГАТЕ вважає, що це значно підвищить технічну й технологічну безпеку ядерних об'єктів.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчим часом направить постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі, посилаючись на відповідну заяву голови МАГАТЕ Рафаеля Гросі під час зустрічі в Парижі.

Зазначається, що демілітаризація Запорізької АЕС — пункт №1 мирного плану президента Володимира Зеленського.

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"Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку", - написав прем’єр.

Повідомляється, що місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора.

Крім того сторони проговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС. "Підкреслив, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії Росії щодо української станції", - написав Шмигаль.

Ситуація на ЗАЕС: деталі

На початку грудня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що сподівається до кінця року знайти рішення щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС.

Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.