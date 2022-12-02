Гроссі має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі пообіцяв знайти рішення для забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

Як повідомляє La Repubblica, Гроссі має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також з президентом країни-агресора Володимиром Путіним для обговорення ситуації на ЗАЕС.

"Моє зобов'язання - знайти рішення якомога швидше. Сподіваюся, до кінця року. Я знаю, що Путін стежить за процесом, і я не виключаю нової зустрічі з ним найближчим часом, а також з президентом України Зеленським", - повідомив Гроссі.

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Ситуація на ЗАЕС:

З березня 2022 року ЗАЕС та місто-супутник Енергодар перебувають в окупації.

У вересні на станцію прибули експерти місії МАГАТЕ. Її генеральний директор Рафаель Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити там зону безпеки та захисту.

У жовтні президент Російської Федерації Володимир Путін видав "указ" про привласнення Росією Запорізької АЕС.

23 листопада через чергову атаку Росії по енергосистемі України Запорізька АЕС переходила в режим повного блекаута.

27 листопада президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що загарбницькі війська можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС, проте Росія спростувала цю інформацію, заявивши, що окупаційні війська не збираються залишати територію станції.

30 листопада 2022 року Росія призначила нового "директора" окупованої ЗАЕС.

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