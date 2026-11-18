Міненерго України закликало гендиректора МАГАТЕ відмовитися від такого призначення.

Міжнародне агентство ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) призначить на посаду керівника напряму ядерної енергетики російського посадовця, який перебуває під санкціями України. Це рішення вже викликало критику з боку української влади, пише Bloomberg.

Олексій Ферапонтов, заступник голови російського органу ядерного регулювання "Ростехнагляд", обійме посаду нового заступника генерального директора МАГАТЕ з питань ядерної енергетики. Він замінить Михайла Чудакова, який залишив віденську штаб-квартиру агентства після скандалу у вересні, спричиненого його висловлюваннями про жінок і представників національних меншин.

У 2023 році Україна запровадила проти Ферапонтова санкції за сприяння повномасштабному вторгненню Росії, зокрема окупації Запорізької атомної електростанції.

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"Призначення такої особи на одну з найвищих посад у МАГАТЕ стало б відвертою змовою з Росією задля реалізації її політики незаконного захоплення українських ядерних об’єктів і спроб легітимізувати їхню окупацію", – заявили в Міністерстві закордонних справ України. У відомстві закликали генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі переглянути це рішення.

Гроссі відмовився коментувати занепокоєння Києва. Він претендує на посаду генерального секретаря ООН наступного року, а для обрання йому потрібна одностайна підтримка всіх п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Китаю, Франції, Росії, Великої Британії та США.

Посаду керівника напряму ядерної енергетики МАГАТЕ протягом майже всієї 70-річної історії агентства обіймали представники Радянського Союзу або Росії. Деякі оглядачі сподівалися, що відставка Чудакова на тлі триваючої війни проти України стане достатньою підставою, аби порушити цю традицію.

Сам Гроссі заявив, що коли він призначає когось на посаду, він призначає "не країну і не певну політику".

"У цьому випадку йдеться про фахівця з добре відомою експертизою в таких сферах, як ядерна безпека, фізичний захист ядерних об’єктів та інших напрямах", - сказав він.

Міністерство енергетики України виступило проти можливого призначення підсанкційного росіянина заступником гендиректора МАГАТЕ.

"Олексій Ферапонтов причетний до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької АЕС та поширення на неї російського регуляторного контролю. До Олексія Ферапонтова застосовано персональні санкції України відповідно до Указу Президента України", - йдеться у заяві.

Міненерго закликало гендиректора МАГАТЕ відмовитися від такого призначення.

"Росія демонстративно нехтує базовими принципами ядерної та радіаційної безпеки, атакуючи та захоплюючи ядерні об’єкти в Україні. Держава-агресор не повинна мати додаткові можливості для впливу на діяльність міжнародних інституцій через своїх представників", - додали у відомстві.

Зв’язки МАГАТЕ і Росії – інші новини

Провідний експерт з радіаційної безпеки, експерт з ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте в інтерв’ю УНІАН заявляв, що МАГАТЕ підтримує російську дезінформацію та по суті підтримує агресора, ставлячи тим самим під загрозу ситуацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

За його словами, МАГАТЕ є упередженими щодо Росії, адже заступником генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі був колишній співробітник "Росатома" і співорганізатор окупації ЗАЕС Михайло Чудаков.

Також раніше УНІАН писав про небезпеку допуску інспекторів МАГАТЕ до українських високовольтних підстанцій. За оцінками українських профільних аналітиків та енергетичних експертів, у центральному апараті та виконавчій дирекції МАГАТЕ близько 30% персоналу є громадянами РФ або вихідцями з проросійських кіл.

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