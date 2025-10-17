Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прагне стати генсеком ООН і потребує підтримки Путіна.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримує російську дезінформацію та по суті підтримує агресора, ставлячи тим самим під загрозу ситуацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив провідний експерт з радіаційної безпеки, експерт з ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте.

"MAГATE поводять себе настільки сюрреалістично, що здається, ніби реальність більше не має значення. Ми доводимо усе на супутникових знімках (зокрема, що Україна не обстрілює територію станції, - УНІАН) - вони не підроблені, їх можна перевірити. А MAГATE все одно говорить про проблему з обох боків", - сказав він.

За його словами, МАГАТЕ є упередженими щодо Росії, адже заступником генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі є колишній співробітник "Росатома" і співорганізатор окупації ЗАЕС Михайло Чудаков.

Ян Ванде Путте розповів, що після повномасштабного вторгнення "Грінпіс" писав листа Гроссі з проханням відсторонити від роботи російського агента, але до нього не прислухалися.

Експерт підкреслив, що зв'язок МАГАТЕ і РФ очевидний, оскільки Росія є найважливішою країною в світі, що експортує ядерні технології, а функція МАГАТЕ формально полягає в просуванні ядерної енергетики в світі.

Та більш фундаментальним, за його словами, є прагнення Гроссі стати наступним генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, для чого йому потрібна підтримка Росії. І Путін його підтримав, що є певним конфліктом інтересів.

"Але що важливо для України, і що має значення для нас, як для екологічної організації "Грінпіс", через цю політику MAГATE по суті підтримує Росію, підтримує цей ризик. Це на 100% суперечить їхньому мандату. І це потрібно зупинити", - зазначив Ванде Путте.

Ситуація на ЗАЕС

2 жовтня голова Державної агенції атомного регулювання Олег Коріков заявив, що на території ЗАЕС, яка з 23 вересня відключена від живлення з української енергосистеми, зберігається загроза ядерної аварії.

Енергетичний експерт Олександр Харченко в інтерв'ю УНІАН розповів, що росіяни відключили ЗАЕС від української енергосистеми, щоб перепідключити реактори до власної енергосистеми. Це, за його словами, є проблемою, адже станція за часи незалежності України була значно модернізована, тоді як окупанти не мають ні знань, ні навичок, ні доступу до американських технологій, які були використані в ході модернізації.

