За словами міністра енергетики, ситуація із запасами вугілля на ТЕС є стабільною.

Держава на сьогоднішній день контролює ситуацію в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу запевнив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Ситуація в енергетиці є стабільною, і ми абсолютно чітко розуміємо, як проходити цей опалювальний сезон... Ми абсолютно контролюємо ситуацію, яка відбувається в енергетичній сфері, і держава абсолютно чітко розуміє, за рахунок чого і як вирішувати будь-які питання в енергетичній сфері", - сказав він.

За словами міністра, ключові навантаження протягом цієї зими візьме на себе Атомна генерація, яка на сьогодні вже на 15% перевищує показники своєї роботи в минулому опалювальному сезоні. Це дало можливість атомним станціям виробити додатково 7 мільярдів кіловат-годин додатково.

"Ми абсолютно спокійно себе почуваємо з точки зору можливостей нашої української енергосистеми. Сьогодні споживання у зв'язку з похолоданням збільшилося на одну тисячу мегават. На сьогодні споживання становить 22 500 мегават, і це досить значна цифра. При такому споживанні ми маємо ще значний резерв в енергосистемі, потужності, щоб забезпечити необхідним обсягом електроенергії", - сказав Галущенко.

Також він запевнив, що на проходження зими ніяк не вплинуло те, що Україна не імпортує електроенергію з Росії.

Галущенко додав, що ситуація із запасами вугілля на ТЕС є стабільною.

"Ми бачимо, що відбувається збільшення запасу протягом грудня - приблизно на 15% зріс запас, і це відбувається насамперед завдяки тому, що відбувається системний імпорт вугілля морським шляхом... Станом на сьогодні в Україну вже надійшло шість суден, це близько 400 тисяч тонн вугілля, а до кінця року ми очікуємо захід ще чотирьох суден з майже 300 тисячами тонн вугілля для вітчизняної генерації", - сказав він.

За словами Галущенка, міністерство розраховує, що в грудні буде спожито близько 1,8 млн тонн вугілля, тоді як надходження перевищать 2 млн тонн, з яких 1,55 млн тонн – це власний видобуток.

Запаси газу:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) станом на 11 грудня склали 15,47 млрд куб.м з максимальної ємності 31 млрд куб. м. за добу відбирається приблизно 60-70 млн куб. м газу. При цьому закачування не відбувається.