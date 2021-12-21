Станом на 13:57 за Києвом ціна газу становила $2012/тис. куб. м.

Спотова ціна газу у Європі встановила новий рекорд.

Ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень 21 грудня досягла позначки $2035 за тисячу кубометрів.

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Станом на 13:57 за Києвом ціна газу становила вже $2012/тис. куб. м.

Станом на 14:15 по Києву газ коштував вже $1994/тис. куб. м.

"Газпром" не замовляв на газову добу вівторка транзит по газопроводу "Ямал-Європа".

Дані газотранспортного оператора Gascade за перші години нової газової доби підтверджують, що трубопровід зупинився і перейшов в реверсний режим - газ йде із заходу на схід.

Зростання ціни відбувається на тлі невиконання "Газпромом" обіцянки щодо збільшення обсягів закачуваного газу в європейські сховища і прогнозованого погіршення погодних умов в Європі найближчим часом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 19 грудня підскочила до 55 тис.грн за тисячу кубометрів. Таким чином, з початку грудня ціни зросли на 48%.

Ціновий рекорд:

Сьогоднішня вартість газу є абсолютним рекордом за всю історію торгів.

5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.

Ціна на газ:

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ у Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

15 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

16 грудня 2021 року вартість газу у Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.

20 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.