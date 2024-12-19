Наразі діє заборона на експорт нафти дорожче за 60 доларів.

Країни "Великої семи" шукають способи посилити обмеження експортної ціни на російську нафту, аби краще впливати на здатність Москви фінансувати її війну проти України. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Зараз розглядається кілька варіантів того, як іще більше обмежити доходи Росії. Серед них зокрема повна заборона на обробку російської нафти, або просто зниження максимальної експортної ціни з нинішніх 60 доларів до приблизно 40 доларів.

Однак остаточний варіант ще не обрано, і дискусії тривають. Зазначається, що країни G7 прагнуть втримати баланс між обмеженням доходів Росії та впливом запроваджених заходів на світові ринки нафти.

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При цьому переглянути нинішні обмеження країни G7 вирішили не тому, что існуючий механізм де-факто не працює, а тому що світові ціни на нафту знижуються, опускаючись нижче рівня санкційних обмежень.

Обмеження на експортну ціну російської нафти

Наприкінці 2022 року країни G7 запровадили санкційний механізм проти російської нафти, аби обмежити її здатність фінансувати війну. Зокрема була встановлена максимальна експортна ціна російської нафти у 60 доларів. Західним компаніям було заборонено страхувати або перевозити російську нафту, яка продається по ціні вище встановленої межі. Також США та Європейський Союз запровадили ембарго на прямий імпорт російської нафти в свої країни, незалежно від її ціни.

Аби зберегти можливість продавати нафту в треті країни, Росія створила "тіньовий флот" танкерів, які транспортують нафту покупцям, не користуючись страховими і логістичними послугами країн Заходу. Саме вони домінують на ринку морських перевезень.

У відповідь країни G-7 наклали санкції на десятки суден "тіньового флоту" і організацій, залучені до тіньової торгівлі.

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