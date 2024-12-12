Це відбулося напередодні запланованого візиту Путіна.

Російська державна компанія "Роснефть" домовилася про постачання майже 500 тисяч барелів на добу нафти приватній індійській нафтопереробній компанії Reliance.

Це стало найбільшою в історії угодою між двома країнами у галузі енергетики, пише Reuters, посилаючись на джерела. Зазначається, що десятирічна угода вартує приблизно 13 мільярдів доларів на рік за сьогоднішніми цінами і становить 0,5% світових поставок. Це дозволить ще більше зміцнити енергетичні відносини між Індією та Росією.

Агентство зазначає, що угода укладена напередодні запланованого візиту правителя Росії Путіна до Індії. Згідно з нею, "Роснефть" щомісяця поставлятиме 20-21 вантаж розміром "Афрамакс" (від 80 до 100 тисяч метричних тонн) різних сортів російської нафти і три вантажі мазуту загальною вагою близько 100 тисяч тонн.

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Два джерела агентства повідомили, що Reliance і "Роснефть" щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди, щоб врахувати динаміку нафтових ринків.

Російська нафта

Днями західні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена працює над запровадженням більш жорстких санкцій проти російської торгівлі нафтою.

На думку експертів, російські доходи від експорту нафти не дозволяють їй підтримувати війну високої інтенсивності. Наразі країна-агресор наближається до того, щоб вийти з-під "економічного" контролю.

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