Біля третього енергоблоку станції сталася розгерметизація водневого трубопроводу і спалах водню.

На території Рівненської атомної електростанції у місті Вараш трапилася небезпечна НП, для ліквідації якого довелося залучати співробітників надзвичайних служб.

Про це повідомили у прес-службі РАЕС.

Інцидент трапився 26 жовтня близько 15:00 на відкритій території біля третього блоку станції, який знаходиться на планово-попереджувальному ремонті. Тут сталася розгерметизація водневого трубопроводу і спалах водню без подальшого горіння.

Читайте такожВідключився від мережі перший енергоблок Білоруської АЕС: що сталося"Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв та постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі", - запевнили співробітники атомної станції.

Для ліквідації прориву було залучено 19 працівників ДСНС та 7 спецмашин.

Нагадаємо, що торік на першому енергоблоці Рівненської АЕС був проведений середній плановий-попереджувальний ремонт, на період якого його відключали від енергомережі.

Раніше УНІАН повідомляв про курйозний "інцидент з безпекою" на Запорізькій атомній електростанції - в приміщення стратегічного підприємства намагалися увірватися дикі поросята.

Автор: Станіслав Кожемякін