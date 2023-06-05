Аналітики прогнозують, що скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії на 1 млн бар/добу призведе до найнижчого рівня видобутку за останні кілька років після падіння цін.

Нафта WTI з поставкою в липні подорожчала на 1,3% до 72,67 за барель. Brent з поставкою в серпні подорожчала на 1,2% до 77,01 дол за барель.

Як повідомляє Bloomberg, нафта почала дорожчати після того, як за підсумками засідання країн-експортерів нафти Саудівська Аравія заявила про власне скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу в липні.

Станом на 10:17 за Києвом нафта марки Brent коштувала 77,59 дол за барель.

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Аналітики прогнозують, що скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії на 1 млн бар/добу призведе до найнижчого рівня видобутку за останні кілька років після падіння цін.

У той час як інші члени групи пообіцяли зберегти існуючі обсяги скорочення до кінця 2024 року, Росія не взяла на себе жодних зобов'язань щодо подальшого скорочення видобутку, а Об'єднані Арабські Емірати забезпечили собі більш високу квоту на видобуток на наступний рік. Тому Саудівська Аравія таким кроком потенційно може пожертвувати своєю часткою ринку заради його стабілізації.

Скорочення видобутку нафти

5 червня 2023 року стало відомо про те, що ОПЕК +(Організація країн-експортерів нафти - ред.), до якої входить і Росія, на зустрічі у Відні досягла угоди про зниження загальних цільових показників видобутку з 2024 року ще на 1,4 мільйона барелів на добу.

ОПЕК+ вже має угоду про скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу, узгоджену в минулому році, що становить 2 відсотки світового попиту. У квітні вона також погодилася на добровільне скорочення видобутку на 1,6 млн барелів на добу, яке вступило в силу в травні і триватиме до кінця 2023 року.

Російська квота видобутку нафти в 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу.

На 2023 рік квота Росії становить 10 мільйонів 478 тисяч барелів на добу, в 2024 році вона буде знижена до 9 мільйонів 828 тисяч (а з урахуванням добровільного скорочення – до 9 мільйонів 328 тисяч). При цьому квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік залишилася незмінною – 10 мільйонів 478 тисяч барелів.

Мета скорочень - зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Також Саудівська Аравія, щоб домогтися зростання цін, на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

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