Російська квота видобутку нафти в 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу.

ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти, в яку входить і Росія, на зустрічі у Відні досягла угоди про зниження загальних цільових показників видобутку з 2024 року ще на 1,4 мільйона барелів на добу.

Як повідомляє Reuters, ОПЕК+ вже має угоду про скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу, узгоджену минулого року, що становить 2 відсотки світового попиту. У квітні вона також погодилась на добровільне скорочення видобутку на 1,6 млн барелів на добу, яке вступило в силу в травні і триватиме до кінця 2023 року.

Квота Росії в рамках угоди

Як повідомляє російський підрозділ "Радіо Свобода", російська квота видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ у 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу. При цьому, за словами російського віце-прем'єра Олександра Новака, Росія не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти в день менше, ніж передбачено квотою.

Відео дня

На 2023 рік квота Росії становить 10 мільйонів 478 тисяч барелів на добу, в 2024 році вона буде знижена до 9 мільйонів 828 тисяч (а з урахуванням добровільного скорочення – до 9 мільйонів 328 тисяч). При цьому квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік залишилася незмінною – 10 мільйонів 478 тисяч барелів.

Мета скорочень - зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Також Саудівська Аравія, щоб домогтися зростання цін, на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

На прес-конференції після зустрічі ОПЕК+ Новак заявив, що у Росії і Саудівської Аравії немає ніяких розбіжностей.

Видобуток нафти і Росія

Раньше між Саудівською Аравією і Росією виникла напруженість через те, що російські поставки на світовий ринок дешевої нафти нівелюють зусилля Ер-Ріяда щодо підвищення цін.

Так, у березні 2023 року продаж Росією нафти опинився на рівні показника квітня 2020 року - до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія продовжує нарощувати морські поставки нафти і за квітень вони збільшилися на 15%.

Вас також можуть зацікавити новини: