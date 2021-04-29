З 1 травня в Україні відкривається вільний ринок газу, де теплокомуненерго мають самостійно обрати постачальника.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" направила великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладення контрактів на постачання газу на комерційній основі з 1 травня 2021 року за ціною 8,33 грн за куб.м, що на 6% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Зазначається, що фінансові умови передбачають повну передоплату або надання банківської гарантії. Перед здійсненням угоди контрагент має пройти перевірку служби комплаєнсу групи "Нафтогаз".

"Ціна газу на травень встановлена на рівні 8325 грн (з ПДВ, без урахування тарифу на послуги транспортування) за 1000 куб.м. у порівнянні з ціною на квітень, газ для ТКЕ від компанії Групи "Нафтогаз" подорожчає на 6% через високий попит на нього, що зберігається в умовах прохолодної погоди та зниження запасів газу в ПСГ", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ціна газу з поставкою в травні на Українській енергетичній біржі досягає 9296 грн за 1000 куб. м.

За інформацією прес-служби "Нафтогаз Трейдинг" вже підписав перші контракти з комунальними підприємствами Києва та Харкова, в тому числі - з ПРАТ "Харківська ТЕЦ-5", що гарантує забезпечення жителів цих міст гарячою водою в травні.

Що цьому передувало

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на квітень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,52 грн за кубометр, що на 4% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в березні.

З 1 травня 2021 року завершується дія Положення про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу. Таким чином, теплокомуненерго повинні самостійно вибрати собі постачальника.

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Автор: Ганна Бредіхіна