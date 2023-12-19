Тепер у складі "Нафтогазу" працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося інтегрувати у цьому році.

У вівторок, 19 грудня 2023 року під управління групи "Нафтогаз" перейшли ще чотири газорозподільні підприємства. Таким чином, тепер у складі "Нафтогазу" працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави до кінця поточного року.

Як повідомляє прес-служба компанії, йдеться про АТ "Тисменицягаз" на Івано-Франківщині, АТ "Коростишівгаз" на Житомирщині, АТ "Луганськгаз" та ПрАТ "Мелітопольгаз". Два останні підприємства знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тому операційний менеджмент здійснюватиметься вже після деокупації.

"Як і планували, ми успішно завершили інтеграцію обл- і міськгазів до Групи "Нафтогаз". Для нас це – велика відповідальність, так як кількість наших клієнтів значно збільшилася. Проте цей крок був необхідний, тому що від нього залежить стабільність критичної інфраструктури, повноцінна робота бізнесу та комфорт українців. Коли країна знаходиться під ризиком постійних обстрілів і можливих блекаутів, доставка газу має бути безперебійною", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Відео дня

У компанії наголосили, що для клієнтів інтегрованих газорозподільних підприємств особові рахунки та тарифи на послуги розподілу залишаються незмінними.

Інтеграція облгазів: що відомо

У травні 2022 року Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

Після цього, 30 червня 2022 року, Кабінет міністрів України передав ці активи, які раніше належали компанії РГК Дмитра Фірташа, в управління держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (що управляється НАК "Нафтогаз України").

До кінця 2023 року група "Нафтогаз" планувала інтегрувати всі заарештовані облгази у свою структуру.

Вас також можуть зацікавити новини: