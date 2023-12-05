Кількість облгазів, які перейшли в управління державою, зросла до 23.

У склад групи "Нафтогаз України" перейшло газорозподільне підприємство АТ "Тернопільгаз", яке забезпечує блакитним паливом близько 200 тисяч споживачів. Відтак, кількість облгазів, які перейшли в управління державою, зросла до 23, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Деолігархізація триває: під контроль держави перейшло газорозподільне підприємство АТ "Тернопільгаз", яке буде працювати у складі НАК "Нафтогаз України". Отже, кількість облгазів, які перейшли в управління державою, зросла до 23", — йдеться у повідомленні.

Зазначаэться, що мета такого рішення в умовах війни - забезпечення національної та енергетичної безпеки. На Тернопільщині компанія буде забезпечувати блакитним паливом близько 200 тисяч родин та 3 тисячі юридичних осіб.

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Націоналізація облгазів

Як повідомляв УНІАН, 25 травня 2022 року Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Операторів газорозподільних мереж (так званих облгазів) в Україні налічується понад 40.

30 червня 2022 року Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (що управляється НАК "Нафтогаз України") заарештовані 26 облгазів компанії Дмитра Фірташа.

До кінця року "Нафтогаз" планував інтегрувати всі арештовані судом у травні минулого року 26 газорозподільних компаній, що входили до групи ГРК Дмитра Фірташа.

27 листопада стало відомо, що група "Нафтогаз" взяла під контроль ще три газорозподільні компанії, які разом обслуговують майже 1 мільйон клієнтів у трьох регіонах.

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