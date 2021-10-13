Ринкова ціна на газ на українській біржі досягла 40 грн за куб. м.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання, чи можуть приватні підприємства розраховувати на ціну 13,7 грн за куб. м газу, як було запропоновано для бюджетних установ.

"Ми найближчим часом запропонуємо контракти з фіксованою ціною на довший термін і для додаткових категорій споживачів, і там ціни будуть нижчі за поточний рівень місячних цін", - зазначив він.

Тарифи на газ

Читайте такожГазовий контракт Угорщини із "Газпромом" не порушує законодавство ЄС - БоррельУ "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр. Але це без урахування податку на додану вартість та ціни транспортування.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому, для побутових споживачів у нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Автор: Ганна Бредіхіна