Бюджетним організаціям продаватимуть газ дешевше ринкової ціни, пообіцяли в Нафтогазі.

У "Нафтогазі" пообіцяли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 гривні за кубометр. Але це без урахування податку на додану вартість та ціни транспортування.

Як повідомили на Facebook-сторінці компанії, там зроблять все можливе для "гарантування стабільної роботи залежної від держбюджету інфраструктури".

У "Нафтогазі" кажуть, що паніка у Європі через ціни на паливо призвела до нової реальності – життя із відключеним опаленням. В Україні офіційний старт опалювального сезону також не за горами.

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Знайти на ринку газ за ціною, нижчою від 30 - 45 гривень за кубометр, наголосили у "Нафтогазі", майже нереально. Деякі постачальники навіть відмовляються від раніше взятих на себе контрактних зобов'язань, якщо у них була прописана нижча ціна.

Проте "Нафтогаз" називає себе "соціально відповідальною компанією, яка з розумінням ставиться до проблем бюджетників". Тож там обіцяють зробити все, щоб соціальна інфраструктура працювала стабільно.

"Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, які фінансують з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні)", – йдеться у заяві компанії.

Про прибуток, пишуть у "Нафтогазі", тут навіть не мовиться: "Для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом".

Зазначимо, контракт бюджетникам пропонують укласти на 15 місяців – до кінця 2022 року. У ньому пропишуть фіксовану ціну, не буде вимоги банківської гарантії, і дозволять відтермінування платежу.

Раніше президент Володимир Зеленський та місцеві адміністрації уклали меморандум про пільгові тарифи на газ, які забезпечить "Нафтогаз" через "Нафтогаз Трейдинг". З ним бюджетні установи мали б укладати договори, але це можна зробити за законом тільки через проведення тендерів. Та "Нафтогаз Трейдинг" в зазначених тендерах участі не бере. Інші ж постачальники забезпечити посильну для бюджетних установ ціну на газ не можуть.

Тож наразі школи й лікарні змушені оголошувати тендери з очікуваною ціною газу в діапазоні 30-35 гривень за кубометр, що потребуватиме значно більше грошей, ніж місцеві бюджети можуть собі дозволити.

Опалювальний сезон в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко