Для того, щоб зміни вступили в силу, необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС, і зараз переговори тривають.

Влітку 2022 року Євросоюз як виняток дозволив Польщі та Німеччині отримувати нафту з Росії по північній ділянці нафтопроводу "Дружба". Однак з тих пір обидві країни припинили отримання сирої нафти цим нафтопроводом і тепер блок збирається офіційно припинити поставки, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи ЄС.

Водночас дозвіл на постачання в Угорщину, Словаччину і Чеську Республіку південною гілкою нафтопроводу, як передбачається, залишиться в силі. Відповідна пропозиція може стати частиною 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, що вводяться у відповідь на повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Для того, щоб зміни набули чинності, необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС, і зараз переговори тривають.

Bloomberg зазначає, що офіційне оформлення припинення поставок в Німеччину і Польщу було б "значнлю мірою символічним" кроком. Водночас воно змусить кілька нафтопереробних заводів вдатися до більш складної логістики, щоб отримати доступ до альтернативних сортів нафти.

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Поставки нафти по нафтопроводу Дружба - що потрібно знати

Нафтопровід "Дружба" проходить за 150 кілометрів від українсько-російського кордону, де розділяється на дві гілки (північна проходить через Білорусь у напрямку Німеччини та Польщі, південна – через Україну до Чехії, Словаччини та Угорщини), нафтопровід забезпечує нафтою переробні заводи в Білорусі та європейські країни.

У 2022 році Німеччина та Польща імпортували в середньому близько 480 000 барелів на день через північну ділянку нафтопроводу "Дружба". Польща розірвала свій останній контракт на поставку по "Дружбі" навесні - після того, як ще в лютому Росія призупинила поставки.

Угорщина, Словаччина і Чехія отримували через південну ділянку нафтопроводу в середньому по 290 000 барелів на день і в цьому році рівень поставок знизився незначно.

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