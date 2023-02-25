Це сталося наступного дня після річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія припинила поставки нафти до Польщі по ключовому трубопроводу "Дружба". Це сталося 25 лютого — через день після річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про припинення експорту повідомив Даніель Обайтек, генеральний директор найбільшої нафтової компанії Польщі PKN Orlen SA. Він написав на особистому акаунті в Twitter: "Ми ефективно забезпечуємо поставки сировини. Росія припинила постачання нафти до Польщі, до чого ми повністю готові. Тільки 10% сировини надходило з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків. Це результат диверсифікації, яку ми провели в останні роки".

Польща значно скоротила обсяги експорту газу та "чорного золота" з РФ одразу після повномасштабного вторгнення в Україну. Як зазначив Обайтек, завдяки своєчасним крокам припинення транспортування трубопроводом "Дружба" ніяк не відіб'ється на споживачах.

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Видання Bloomberg запросило коментар у російського нафтопровідного оператора у зв'язку з ситуацією, що склалася, проте поки не отримало відповіді. В Orlen теж не розкрили причини припинення експорту. Раніше Польща неодноразово заявляла, що прагне повністю відмовитися від російської нафти. Однак для цього Варшаві потрібні були офіційні санкції Європейського Союзу, які дозволили б розірвати останній контракт.

Експорт російської нафти: актуальне

На початку грудня ЄС ввів ліміт ціни на російську нафту. Країни Євросоюзу можуть закуповувати "чорне золото" з держави-агресора вартістю на вище $60 за барель.

Росія в лютому підтвердила скорочення видобутку нафти. Вже в березні його знизять на 500 тисяч барелів на добу.

Як повідомило видання Reuters, санкції майже повністю перекрили доступ Росії до європейського ринку. В результаті РФ змушена продавати сировину Китаю, Індії та Туреччині з величезними знижками.

Згадані країни наповнили ринок дешевими нафтопродуктами, виготовленими завдяки експорту з Росії. Через це РФ хоче різко скоротити видобуток "чорного золота", ввести квоти на обсяг транспортування за кордон і таким способом підвищити вартість своєї нафти.

Росія намагається обходити європейські санкції. Вона перекачує нафту між танкерами для подальшого транспортування на європейські ринки. Один з таких випадків зафіксували біля узбережжя Греції.

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