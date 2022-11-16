Проте певний час потоки будуть повільнішими, ніж зазвичай.

Поставки нафти українською ділянкою нафтопроводу "Дружба" з Росії до Східної Європи відновилися.

По це повідомляє видання Bloomberg із посиланням міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

"Потоки нафти по трубопроводу "Дружба" з Росії до Східної Європи повільно почали відновлюватися після технічних робіт з усунення пошкоджень на тлі останніх нападів Росії на Україну", - пише видання.

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Станом на день 16 листопада поставки повністю відновлені.

Проте певний час потоки будуть повільнішими, ніж зазвичай.

Війна в Україні: зупинка

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада ввечері нафтопровід "Дружба" був зупинений через падіння напруги. Через це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради безпеки країни.

Зупинка прокачування через "Дружбу" сталася через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів України Росією.

Угорська державна енергетична компанія MOL підтвердила припинення прокачування нафти через "Дружбу", в результаті чого тимчасово були припинені поставки нафти в Угорщину, Чехію і Словаччину.

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "Шахедів".

Через масовану ракетну атаку уражено близько 15 енергетичних об’єктів у різних областях, що призвело до відключення понад 7 млн абонентів у 17 областях та Києві.

Довідка УНІАН. Нафтопровід "Дружба" - найбільший у світі нафтопровід й основний маршрут, яким сира нафта потрапляє до Німеччини. Його загальна протяжність становить близько 5200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща і Німеччина) і Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

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