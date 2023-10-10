Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:48 за Києвом становила 87,89 долара за барель.

Напад ХАМАС на Ізраїль посилив волатильність ціни на нафту. Нафта марки Brent з розрахунками в грудні впала на 0,5% до – 87,68 доларів за барель.

Як повідомляє Bloomberg, котирування нафти West Texas Intermediate впали нижче $86 за барель після зростання на 4,3% в перший день торгів після нападу. Конфлікт відвернув увагу від основних показників попиту і пропозиції, і ОПЕК напередодні підвищила свої прогнози глобального попиту на нафту.

Хоча Ізраїль та Палестина відіграють незначну роль у світі нафти, на Близький Схід припадає близько третини світових поставок, і ринок залишається стурбованим потенційними загрозами. Більш суворе дотримання санкцій США щодо експорту іранської нафти, а також будь-які блокади або напади на судна на ключових морських шляхах є основними ризиками.

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За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:48 за Києвом становила 87,89 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 10 жовтня станом на 10:50 за Києвом становила $86,16 за барель.

Напад на Ізриль та ціни на нафту

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю. 8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Станом на 9 жовтня 2023 року ціни на нафту стрибнули вгору після атаки ХАМАС на Ізраїль. Військовий ризик знову почав "тиснути" на світові нафтові котирування.

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