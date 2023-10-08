Введено пункт 40 Алеф, який дає армії повну свободу дій.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф - це означає офіційне оголошення війни. Цей пункт не вводили в країні з 1973 року.

Про це повідомляють державна радіостанція Ізраїлю Kan та військовий оглядач Сергій Ауслендер у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що генеральний штаб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ввів у дію "пункт 40 Алеф", який надає повну свободу дій військовим, залишаючи необхідність армії доповідати політичному керівництву країни,.

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"Ще раз і офіційно – ВІЙНА", - пише Ауслендер.

Тим часом з'вилися нові дані щодо жертв вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль. Внаслідок ескалаціх загинуло понад 500 людей, майже 1900 отримали поранення. Це не остаточні цифри, адже багато людей зникли безвісти, невідома доля заручників.

Як пише Аль-Джазіра, десятки танків "рухаються на південь Ізраїлю". ЦАХАЛ мобілізувала їх для боїв у регіоні, де тривають запеклі бої між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС.

Оновлено о 15:13. Як пише The Times of Israel з посиланням на прес-службу уряду, Кабінет міністрів безпеки проголосував за переведення країни у стан війни вчора ввечері. Офіційно введено пункт 40 Алеф.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора в першій половині дня стало відомо, що бойовики ХАМАС здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. У Ізраїлі є жертви і поранені серед мирного населення, також бойовики викрали десятки людей.

Раптовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року. Провал ще більше вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, в тому числі ХАМАС, через інформаторів, а також технології спостереження.

Лідера палестинського угрупування ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль, Аймана Юніса ліквідовано внаслідок удару ЦАХАЛ.

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