Компанія продала свій бізнес в Росії місцевому менеджменту.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну американська нафтосервісна корпорація Halliburton повідомила про остаточний відхід з російського ринку.

Про це йдеться в заяві компанії.

Компанія продала свій бізнес в Росії місцевому менеджменту. Сума операції на цей момент не повідомляється.

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"Halliburton більше не працює у РФ. Команда менеджерів, що знаходиться в Росії, тепер володіє та управляє колишнім бізнесом і активами Halliburton у РФ під назвою ТОВ "Бурсервіс", яке не залежить від Halliburton", — зазначили компанії.

Halliburton:

Halliburton - американська транснаціональна нафтосервісна компанія, що надає свої послуги в більш ніж 70 країнах по всьому світу.

Halliburton займала близько 2% російського ринку нафтосервісних послуг.

У березні компанія завила про припинення діяльності у РФ.

У квітні Halliburton списала всі українські активи через повномасштабне російське вторгнення.

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