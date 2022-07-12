Росія продовжує залишатися другим за величиною постачальником нафти в Індію після Іраку.

У червні імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордних 950 тисяч барелів на добу.

Це становить майже п'яту частину загального обсягу імпорту нафти в Індії, пише Reuters із посиланням на дані трейдерів.

Загалом у червні Індія імпортувала близько 4,8 млн барелів нафти на добу в червні, що на 3,8% менше, ніж у травні, але приблизно на 23% більше, ніж роком раніше.

Згідно з даними, імпорт нафти з Росії зріс на 15,5% у червні порівняно з травнем, тоді як імпорт з Іраку та Саудівської Аравії впав на 10,5% та 13,5% відповідно. Збільшення імпорту нафти з Росії у червні збільшило її частку в загальному імпорті Індії до 19,8% проти 16,4% у травні.

Росія продовжує залишатися другим за величиною постачальником нафти в Індію після Іраку, а Саудівська Аравія залишається третьою другий місяць поспіль.

Зазначається, що російська нафта, яка продається із великими знижками, дозволяє зменшити збитки для державних індійських нафтопереробників, які продають паливо за нижчими цінами на внутрішньому ринку, а також збільшує прибутки для приватних компаній Reliance Industries і Nayara Energy, які експортують більшу частину своїх продуктів переробки.

Індія, яка є третім у світі найбільшим імпортером нафти, переконує, що "дешева" російська нафта забезпечує лише частину загальних потреб країни, а раптова відмова від неї призведе до зростання витрат для її споживачів.

Зазначається, що протягом квітня-червня, першого кварталу фінансового року Індії, імпорт нафти з Росії зріс до 682200 барелів на добу проти 22500 барелів на добу за той же період минулого року.

Збільшення імпорту нафти з Росії скоротило частку ОПЕК у загальному імпорті Індії до 65,2% протягом кварталу та до 60,8% у червні. Частка ОПЕК в імпорті нафти в Індію знижується з березня, свідчать дані.

Як повідомляв УНІАН раніше, попри глобальні санкції проти РФ, протягом останніх тижнів Індія різко збільшила купівлю російського вугілля, на яке трейдери пропонують знижки до 30%. Індія також значно збільшила закупівлю російської нафти.

Зазначалося, що Індія, котра має давні політичні зв’язки та зв’язки у сфері безпеки з Росією, утрималася від засудження російської агресії проти України, водночас закликавши припинити насильство. У Нью-Делі обґрунтовують свої закупівлі російських товарів як частину зусиль із диверсифікації поставок і стверджують, що раптова зупинка нібито підвищить світові ціни та зашкодить споживачам.

Вас також можуть зацікавити новини: