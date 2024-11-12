"Найбільший дефіцит у Київській області та Одесі. Якщо будуть удари, ці регіони дуже вразливі", - енергетичний експерт Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів УНІАН про готовність України до опалювального сезону, з якими випробуваннями зіткнеться українська енергосистема цієї зими, та коли можуть повернутися відключення світла.

В Україні майже скрізь стартував опалювальний сезон. Як ви оцінюєте готовність теплової енергетичної інфраструктури, і які основні виклики можуть виникнути?

З тієї інформації, що є в мене, цього року підготовка була, я б сказав, значно кращою ніж середня підготовка минулих років. Багато зусиль було докладено муніципальними владами по всій країні для того, щоб привести до ладу тепловий комплекс.

Тому, в цілому, підготовку до сезону я оцінюю як інтенсивну і позитивну. Зрозуміло, що на тлі ударів це не дає гарантій, що все буде добре, але щонайменше можна казати про те, що зроблено, на мій погляд, максимум можливого.

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Що стосується загроз. Ключова загроза – військова. І у разі, якщо будуть удари по енергетичній інфраструктурі, звісно, що гарантувати нічого не можна. Але з іншого боку, для того, щоб забезпечити тепловий комплекс резервним живленням і забезпечити його роботу навіть в ситуаціях, коли будуть обмеження в загальнонаціональній мережі, мені здається, зроблено максимум.

Якщо в будинку вже ввімкнули опалення, але в оселі батареї досі прохолодні, що робити людям? Які поради ви можете надати?

Поради дуже прості: випускайте повітря, якщо вже зовсім приземлено. Якщо відповідати ширше, то за внутрішньо-будинкові мережі відповідальність несуть безпосередньо мешканці будинку. Якщо вони не потурбувались про проведення профілактичних робіт усередині своєї будинкової опалювальної системи, не потурбувались, щоб підготувати цю систему до опалювального сезону, не встановили резервне живлення на насоси, які відповідають за оберт гарячої води в опалювальній системі і за підйом холодної води до верхніх поверхів, то, безумовно, в них буде некомфортно і неприємно. А якщо вони потурбувались, то в них все буде добре.

Чи очікуєте ви, що ця зима буде складнішою порівняно з попередніми?

З одного боку, ми краще готові, ніж навіть до попередньої зими. З іншого боку, передбачити, що буде з ударами і як будуть розвиватися події саме у військовій частині фізично неможливо. Тому сказати якою буде зима, я думаю, що ніхто не може.

Якщо уявити, що зима буде без ударів, то до температури десь -5 градусів у нас не буде навіть обмежень споживачів. Якщо буде довго, два-три тижні, -7, -10, -15 градусів морозу, обмеження будуть, але вони будуть, по-перше, передбачувані, а по-друге, не довгі. Себто не катастрофічно - можливо, 4-6 годин на добу. Навряд чи довше.

Тому за умови відсутності ударів ми цю зиму пройдемо нормально і контрольовано. Я не бачу причин для якоїсь паніки чи апокаліптичних прогнозів. Але ще раз, масовані удари по енергосистемі можуть це змінити протягом одного дня.

Чи загрожують українцям проблеми з тепло- або водопостачанням у разі можливих відключень електроенергії через морози?

Я не думаю, що є якісь загрози через морози. Мені здається, що зусилля місцевих влад (щонайменше там, де я маю змогу їх моніторити) були дуже серйозними для того, щоб підготувати опалювальні системи. Звісно, як завжди, не вистачає ресурсів, часу і всього іншого для ідеальних ситуацій, але багато уваги було приділено підготовці.

Котельні, теплові централі і насосні станції оснащені резервним живленням і готові до того, що можуть бути національні або регіональні відключення.

Які області найбільше ризикують зіткнутися з перебоями в теплопостачанні?

Історично склалося так, що в енергетичній системі України найбільш проблемні – це Київ і Одеса. Не тому, що вони погано готувалися. Тому що так виглядає сьогодні наша енергосистема після ударів, розбитого обладнання і з тими недоліками енергосистеми, яку нам залишив Радянський Союз, як наслідок своєї гігантоманії і будівництва величезних енергостанцій, відірваних від споживачів.

Тому, на жаль, по факту, найбільший дефіцит генерації в Київській області і в Одесі. У разі, якщо будуть удари по високовольтних мережах, саме ці регіони дуже вразливі.

Безумовно, дуже вразливі регіони, що наближені до лінії фронту. Це Сумщина, Харківщина, велика частина Запорізького регіону. Тут, на жаль, величезні ризики пов'язані саме з тим, що по них б'ють значно більше, ніж в середньому по країні.

Чи вистачить накопичених запасів газу та вугілля для забезпечення потреб на зиму?

Вугілля у нас проблема куди подіти. Себто в нас немає проблеми в кількості наявного вугілля, оскільки його більш ніж потрібно. Нам його спалювати зараз особливо немає де.

Що стосується газу, я оцінюю ці запаси, як достатні. І цього сезону я не бачу фізичної загрози нестачі газу.

Як зараз в Україні з генерацією електроенергії? Який дефіцит потужностей спостерігається?

Ситуація не в порядку. Але відновлено достатньо потужностей для того, щоб до температури близько -5 градусів постачати достатню кількість електрики до споживачів. Якщо буде холодніше, дефіцит буде відчуватись. Дефіцит за температури -10-15 градусів, особливо якщо вона триватиме кілька тижнів, можна оцінити від 2 до 4 ГВт потужності.

Які кроки можуть зробити українці, щоб краще підготуватися до зими з урахуванням можливих перебоїв у енерго- і теплопостачанні?

Якщо ми кажемо про багатоквартирні будинки, тут багато варіантів немає. Безумовно, рекомендація номер один – це встановлення батарейних комплексів. Там, де в людей є на це гроші, то й із сонячними панелями, які б забезпечували роботу інфраструктури будинку: насосів, освітлення, можливо, ліфту під час відключень. Другим варіантом в таких випадках є генератори, які є менш надійним, більш дорогим і складним рішенням. Дорогим з точки зору сукупної вартості використання.

Що стосується приватних будинків, то, мені здається, що всі їх власники вже приготувалися. Генератори, батареї, сонячні панелі в нас розлітаються, як гарячі пиріжки по країні зараз. Їх дуже багато встановлено і інших шляхів, власне, і немає.

Що стосується квартир, то тут окрім батарейних комплексів різного типу я не бачу жодних рішень. Наприклад, якісь переносні Bluetti (модель зарядної станції – УНІАН) чи аналогічних. Також можна використати більш надійні капітальні інсталяції, коли ви ставите інвертор та батарею, підключаєте все це до щитка квартири і надійно маєте енергозабезпечення під час відключень.