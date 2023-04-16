На тлі повної відмови Німеччини від ядерної енергетики, Баварія просить федеральний уряд дозволити тимчасову експлуатацію атомних електростанцій під відповідальність земель.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зедер, повідомляє Bild.
"Баварія вимагає, щоб федеральний уряд взяв на себе відповідальність за безперервну роботу ядерної енергетики. Поки криза не закінчилася і перехід на відновлювані джерела енергії не увінчався успіхом, ми маємо використовувати всі види енергії до кінця десятиліття", – заявив Зедер.
Він підкреслив, що Баварія готова взяти на себе відповідальність за експлуатацію місцевої АЕС "Ізар-2", а також прагне спільно з іншими країнами побудувати власний дослідницький реактор.
"Федеральний уряд має негайно представити план дій у надзвичайних ситуаціях для негайної реактивації трьох атомних електростанцій. Той, хто, подібно до "світлофорної коаліції", сподівається, що наступна зима буде такою ж м'якою, як і попередня, діє вкрай наївно і недбало для такої індустріальної країни, як Німеччина", – додав Зедер.
Відмова Німеччини від ядерної енергетики
16 квітня 2023 року повідомлялося про те, що три останні АЕС в Німеччині, "Ізар-2", "Неккарвестхайм-2" та "Емсланд", відключили від енергомережі.
Станція "Неккарвестхайм-2" у федеральній землі Баден-Вюртемберг була відключена від електромережі останньою. Це сталося о 23:59 за місцевим часом 15 квітня (0:59 за Києвом).
Останні станції мали відключити до 1 січня 2023 року, але терміни експлуатації подовжили до 15 квітня через енергокризу.
"Ризики атомної енергетики не піддаються контролю, тому відмова від неї робить нашу країну більш безпечною і дозволяє уникнути подальшого накопичення ядерних відходів", - заявила міністр з питань навколишнього середовища ФРН Штеффі Лемке.
Майже дві третини німців не підтримують закриття останніх атомних електростанцій у Німеччині. 32 відсотки респондентів, опитаних соціологічним інститутом YouGov, виступають за продовження експлуатації АЕС на обмежений термін, а ще 33 відсотки - навіть на необмежений термін. Лише 26 відсотків респондентів вважають правильним негайне відключення АЕС, що залишилися в Німеччині.
Асоціація KernD, що представляє інтереси компаній з розвитку ядерних технологій в Німеччині, заявила, що остаточне прощання з атомною енергетикою - це невдала ідея.