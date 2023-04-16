Баварія вимагає, щоб федеральний уряд взяв на себе відповідальність за безперервну роботу ядерної енергетики.

На тлі повної відмови Німеччини від ядерної енергетики, Баварія просить федеральний уряд дозволити тимчасову експлуатацію атомних електростанцій під відповідальність земель.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зедер, повідомляє Bild.

"Баварія вимагає, щоб федеральний уряд взяв на себе відповідальність за безперервну роботу ядерної енергетики. Поки криза не закінчилася і перехід на відновлювані джерела енергії не увінчався успіхом, ми маємо використовувати всі види енергії до кінця десятиліття", – заявив Зедер.

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Він підкреслив, що Баварія готова взяти на себе відповідальність за експлуатацію місцевої АЕС "Ізар-2", а також прагне спільно з іншими країнами побудувати власний дослідницький реактор.

"Федеральний уряд має негайно представити план дій у надзвичайних ситуаціях для негайної реактивації трьох атомних електростанцій. Той, хто, подібно до "світлофорної коаліції", сподівається, що наступна зима буде такою ж м'якою, як і попередня, діє вкрай наївно і недбало для такої індустріальної країни, як Німеччина", – додав Зедер.

Відмова Німеччини від ядерної енергетики

16 квітня 2023 року повідомлялося про те, що три останні АЕС в Німеччині, "Ізар-2", "Неккарвестхайм-2" та "Емсланд", відключили від енергомережі.

Станція "Неккарвестхайм-2" у федеральній землі Баден-Вюртемберг була відключена від електромережі останньою. Це сталося о 23:59 за місцевим часом 15 квітня (0:59 за Києвом).

Останні станції мали відключити до 1 січня 2023 року, але терміни експлуатації подовжили до 15 квітня через енергокризу.

"Ризики атомної енергетики не піддаються контролю, тому відмова від неї робить нашу країну більш безпечною і дозволяє уникнути подальшого накопичення ядерних відходів", - заявила міністр з питань навколишнього середовища ФРН Штеффі Лемке.

Майже дві третини німців не підтримують закриття останніх атомних електростанцій у Німеччині. 32 відсотки респондентів, опитаних соціологічним інститутом YouGov, виступають за продовження експлуатації АЕС на обмежений термін, а ще 33 відсотки - навіть на необмежений термін. Лише 26 відсотків респондентів вважають правильним негайне відключення АЕС, що залишилися в Німеччині.

Асоціація KernD, що представляє інтереси компаній з розвитку ядерних технологій в Німеччині, заявила, що остаточне прощання з атомною енергетикою - це невдала ідея.

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