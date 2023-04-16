Майже дві третини німців не підтримують закриття останніх атомних електростанцій в країні.

Три останні АЕС в Німеччині, "Ізар-2", "Неккарвестхайм-2" та " Емсланд", відключили від енергомережі.

Як повідомляє DW, станція "Неккарвестхайм-2" у федеральній землі Баден-Вюртемберг була відключена від електромережі останньої. Це сталося о 23:59 за місцевим часом 15 квітня (0:59 за Києвом).

"Ризики атомної енергетики не піддаються контролю, тому відмова від неї робить нашу країну більш безпечною і дозволяє уникнути подальшого накопичення ядерних відходів", - заявила міністр з питань навколишнього середовища ФРН Штеффі Лемке.

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Майже дві третини німців не підтримують закриття останніх атомних електростанцій у Німеччині. 32 відсотки респондентів, опитаних соціологічним інститутом YouGov, виступають за продовження експлуатації АЕС на обмежений термін, а ще 33 відсотки - навіть на необмежений термін. Лише 26 відсотків респондентів вважають правильним негайне відключення АЕС, що залишилися в Німеччині.

"Ми працюємо відповідно до букви закону, і тут однозначно продовження роботи реактора з 16 квітня було б кримінальним злочином", - сказав Герріт Ніхаус, голова робочої групи з нагляду за АЕС при Міністерстві навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН.

Асоціація KernD, що представляє інтереси компаній з розвитку ядерних технологій в Німеччині, заявила, що остаточне прощання з атомною енергетикою - це невдала ідея.

"Рішення про зупинку трьох функціонуючих енергоблоків АЕС, що виробляють малі обсяги парникових газів, незрозуміле. Якщо розглядати в сукупності питання надійності поставок електроенергії, захисту навколишнього середовища і клімату, а також конкурентоспроможність, то більша кількість атомної енергії має більше сенсу, ніж її відсутність", - вважають в KernD.

Ставлення Німеччини до атомної енергетики

У 2011 році на той момент канцлер Німеччини Ангела Меркель ухвалила рішення щодо відмови від АЕС після аварії на АЕС "Фукусіма-1" в Японії.

Урядова коаліція погодилася дотримуватися плану поступової відмови Німеччини від ядерної енергетики, ухваленого в 2011 році.

Останні станції мали відключити до 1 січня 2023 року, але терміни експлуатації продовжили до 15 квітня через енергокризу.

15 квітня 2023 року Німеччина запропонувала включити атомну промисловість Росії в 11-й пакет санкцій Європейського Союзу. Німеччина вважає, що Росія не може бути надійним партнером в області ядерної технології. Таку заяву зробив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, зазначивши при цьому, що Росія використовує залежність у сфері енергетики для чинення тиску на інші країни.

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