Через негоду і бойові дії світла немає у 812 населених пунктах.

В Україні знову погіршилися погодні умови. Через сильний поривчастий вітер і дощ відбулися нові знеструмлення у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Тривають роботи з обстеження мережі та усунення наслідків негоди. На ранок через негоду знеструмлено 368 населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, через бойові дії і технічні проблеми без світла залишаються 444 населених пунктів.

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"Генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів", — підсумували у відомстві.

Відключення світла через негоду

За даними Українського гідрометцентру, 27 листопада в Україні фіксувалися пориви вітру 17-22 м/с. У Київській, Кіровоградській і Полтавській областях був значний сніг. На дорогах країни — ожеледиця.

На ранок 27 листопада через шквальний вітер, сніг й заметіль постраждали 16 областей України. Тоді негода залишила без світла 2019 населених пунктів.

Нагадаємо, в Україні негода почалася 26 листопада із території Одеської області. Сильний вітер в Одесі спровокував серйозна аварію на котельні великої потужності - впала труба заввишки понад 100 метрів.

Складна ситуація була і з транспортною логістикою. 27 листопада через негоду в Україні на 14 автодорогах було перекрито рух транспорту. Зокрема, найскладніша ситуація тоді склалася на півночі та півдні Одеської області. Там снігові перемети сягали півтора метра.

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