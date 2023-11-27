У Міненерго уточнили, де зараз найскладніша ситуація.

Через шквальний вітер, сніг, заметіль потерпають 16 областей України. Негода вже залишила без світла 2019 населених пунктів, повідомляє Міністерство енергетики України.

Так, найскладніша ситуація спостерігається в Одеській, Миколаївській, Київській областях.

Негода на Одещині пройшлася по кожному району. Проте, найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

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"Загалом станом на ранок без світла залишаються 349 населених пунктів. Загалом відключені понад 148 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині без світла залишилися понад 88 тисяч побутових та понад 6 тисяч юридичних споживачів. Це 266 населених пункти. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому.

В Київській області знеструмлено понад 40 тисяч споживачів, це понад 220 населених пунктів. Роботи з відновлення тривають.

Однак у Києві поки що всі споживачі електроенергії мають світло, ситуація контрольована.

"За прогнозами синоптиків, по Києву та області прогнозуються сильні пориви вітру, значний сніг, замети, на дорогах ожеледиця. По Україні - сильний вітер та сніг прогнозується у Полтавській, Кіровоградській, Київській областях. Це може ускладнити роботу аварійних бригад", - додали у прес-службі Міненерго.

Сьогодні в Україні спостерігається сильна негода

Сьогодні в Україні очікується сильний вітер та ожеледиця на дорогах. Через це оголошено штормове попередження. За даними Українського гідрометцентру, 27 листопада в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с. У Київській, Кіровоградській і Полтавській областях значний сніг. На дорогах країни ожеледиця.

В Україні негода почалася вчора вдень із території Одеської області. Сильний вітер в Одесі спровокував серйозна аварію на котельні великої потужності - впала труба заввишки понад 100 метрів.

Ускладнилася ситуація і з транспортною логістикою. Через негоду в Україні на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Зокрема, найскладніша ситуація на півночі та півдні Одеської області. Там снігові перемети сягають півтора метра.

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