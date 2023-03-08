Gasunie фактично обнулила свою частку у 9 відсотків.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, газотранспортна компанія Нідерландів Gasunie повністю списала свою частку в "Північному потоці".

Як повідомила прес-служба, компанія фактично обнулила свою частку в 9 відсотків.

"Gasunie не очікує відновлення поставок газу по "Північному потоку" в доступному для огляду майбутньому і не розраховує на отримання будь-яких дивідендів. Таким чином, вартість частки Gasunie в Nord Stream знизилася до €0 в кінці 2022 року", - йдеться в прес-релізі.

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Nederlandse Gasunie та "Північний потік"

Нідерландська газотранспортна компанія. Gasunie володіє нідерландською газотранспортною мережею загальною протяжністю понад 12 000 кілометрів і мережею довжиною 3,100 кілометрів у Німеччині.

Nederlandse Gasunie здійснює транспортування природного газу в Нідерландах, протяжність мережі газопроводів - 11 600 км. Є оператором газотранспортної мережі Нідерландів.

У листопаді 2007 року Gasunie придбала дев'ятивідсоткову частку в Nord Stream AG, що управляє газопроводом "Північний потік" .

У квітні 2013 року "Газпром" і Gasunie заговорили про включення Великобританії у "Північний потік".

"Газпром" та Gasunie планували вивчити можливість будівництва 4-ї нитки "Північного потоку" до Великобританії.

У квітні 2015 року Міллер запропонував GDF та Gasunie участь у проектах з "газової ізоляції" України.

У середині 2022 року компанія знизила балансову вартість дев'ятивідсоткової частки в "Північному потоці" з €508 млн до €240 млн.

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