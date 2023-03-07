Зараз тривають три розслідування, які ведуть різні країни щодо інциденту, і жодне з них ще не дійшло висновків.

Білий дім закликав "не забігати наперед" з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону "Північний потік" минулого року.

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі сьогодні після публікації в "New York Times".

Зокрема, "NYT" стверджує, посилаючись на "нові розвіддані", що за вибухами, які пошкодили газогін, що сполучав Росію з ринками в Європі, стоїть проукраїнська група.

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Кірбі наголосив, що "зараз тривають три розслідування", які ведуть різні країни, і жодне з них ще не дійшло висновків.

"Не забігаймо наперед... Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони з'ясували. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути", – сказав Кірбі, відповідаючи на запитання про те, чи стурбований Вашингтон тим, що ця інформація може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити "тертя" в НАТО.

Україна відкинула свою причетність до диверсії на "Північному потоці". Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву", - написав він у Twitter, реагуючи на публікацію "NYT".

Вибухи на "Північному потоці" - що відомо

Наприкінці вересня 2022 року в нитках російського газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" різко впав тиск. Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. Обидва газопроводи йдуть із Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. На момент вибуху вони не функціонували: прокачування газу "Північним потоком-1" було зупинене Росією із надуманих причин для газового шантажу Європи, а "Північний потік-2" так і не ввели в експлуатацію.

Влада Швеції, Данії та Німеччини почала розслідувати інциденти на газопроводах. У Службі держбезпеки Швеції провели огляд газопроводів і підтвердили, що витік стався в результаті вибухів. На заході в підриві газопроводу запідозрили саму Росію.

У листопаді міністр юстиції Німеччини Марко Бушман визнав, що "Північний потік-2" сприяв вторгненню РФ в Україну.

Експерти вважають, що лише жменька країн має технічні можливості провести такі підводні вибухи. Даючи свідчення на засіданні Ради безпеки ООН наприкінці лютого, професор економіки Колумбійського університету Джеффрі Сакс сказав, що Україна до списку цих держав не належить.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 7 березня, газета "New York Times" повідомила, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі "Північний потік" здійснила "проукраїнська група", але не знайдено жодних доказів причетності уряду України до операції.

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