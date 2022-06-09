Німеччина, зокрема, готова надати Україні допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів.

Федеральне міністерство економіки і захисту клімату Німеччини надасть НЕК "Укренерго" 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у Twitter після зустрічі з Міністром енергетики України Германом Галущенком.

Крім того, Федеральне міністерство розвитку ФРН сприятиме наданню до 22,5 млн євро кредитів банківською групою KfW.

"Ми також підтримуємо повну інтеграцію України в ENTSO-E", - підкреслила посол.

Міненерго своєю чергою зазначило, що Німеччина, зокрема, готова надати Україні допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів, здатних розширити можливості експорту української електроенергії до Європи.

"Анка Фельдгузен зазначила, що українська енергетична сфера користується надзвичайною підтримкою німецького уряду і Німеччина готова надати допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів. Їх установка сприятиме збільшенню можливостей для експорту електроенергії з України в Європу", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Відновлення енергетичної інфраструктури:

Польські компанії передали Україні 20 вагонів електрообладнання, необхідного для відновлення енергетичної інфраструктури.

В результаті дій російських окупантів українська енергоінфраструктура вже зазнала руйнувань на сотні мільйонів доларів. Тільки в Київській області окупанти пошкодили 1 тис. 600 кілометрів електромереж і близько 200 електропідстанцій.

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