Німеччина вважає, що Росія не може бути надійним партнером в області ядерної технології.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії Україну, уряд Німеччини пропонує включити атомну промисловість агресора в 11-й пакет санкцій Європейського Союзу.

Таку заяву зробив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, зазначивши при цьому, що Росія використовує залежність у сфері енергетики для чинення тиску на інші країни, повідомляє DW.

Хабек підкреслив, що привілейоване ставлення до російської атомної промисловості неприйнятне, і що Росія не може розглядатися як надійний партнер в області ядерної технології.

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Він також висловив думку, що потрібен перехідний період для реалізації санкцій щодо російської атомної енергетики, але при цьому необхідно почати рішучі дії в цій сфері.

Санкції проти Росії

19 жовтня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті заявила про те, що Європа знайшла заміну для двох третин російського газу.

У грудні 2022 року в ЄС домовилися про граничну ціну на газ.

В рамках одного з санкційних пакетів 5 грудня 2022 року було введено стелю цін на нафту. З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

28 березня 2023 року в ЄС вирішили заборонити російським експортерам заздалегідь резервувати потужності, необхідні для поставок.

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