В комісії кажуть, що через значні пошкодження енергетичної інфраструктури без підвищення тарифу, на жаль, не обминеться.

Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядає кілька варіантів зміни тарифів на електроенергію.

Про основні сценарії розповів глава відомства Костянтин Ущаповський, зазначається на сайті НКРЕКП. За його словами, це питання є нагальним з огляду на велику вартість вартістю відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських обстрілів.

Наразі відомство змушене застосовувати тимчасові схеми подачі електроенергії для відновлення живлення українських домогосподарств, однак вони не придатні для вдалого проходження наступного опалювального сезону, зазначає глава НКРЕКП.

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За словами Ущаповського, комісія розглядає підвищення тарифу на електроенергію на рівні 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Він пообіцяв, що НКРЕКП підготує нову програму цільового соціального захисту для того, щоб нові тарифи не так сильно "вдарили" по найвразливішим до підвищення цін українцям.

Українцям підвищують тарифи - попереду нові ціни на воду

Нагадаємо, що через повномасштабну війну та значні руйнування ціни в Україні наближаються до критичної межі. Це стосується і тарифів на комунальні послуги.

Так, у березні НКРЕКП анонсувала українцям підвищення тарифу на воду на 60 грн (ціна зросте в середньому на 14%). Підвищення вартості також відбуватиметься у два етапи: спершу вода подорожчає від 1 квітня на 12,3%, а вже з 1 липня 2023 року - тариф складе +14,1%.

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