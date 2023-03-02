Споживачі, які будуть споживати вище певної межі, "будуть платити адекватну ціну" за електроенергію.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядає мінімальну межу споживання електроенергії та встановлення нових розцінок залежно від обсягу споживання.

Про це в ефірі марафону повідомив глава Нацкомісії Костянтин Ущаповський, зазначивши при цьому, що зараз розглядається мінімальна межа споживання електроенергії для всіх споживачів України.

"Напрацьовуються нові моделі функціонування ринку електричної енергії, і як один із заходів - кілька сценаріїв підвищення тарифів, в тому числі і для населення", - сказав він.

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"Ті споживачі, які будуть споживати більше цієї межі і мають можливість платити за електроенергію за фактичними витратами на її виробництво і транспортування, будуть платити адекватну ціну", - пояснив він.

За його словами, це означає, що буде такий самий принцип розподілу ціни за обсягами споживання, який діє і зараз (ціна в разі споживання до 250 кіловат – 1,44 грн, вище 250 кіловат – 1,68 грн за кіловат), проте будуть змінені самі розцінки.

Глава Нацкомісії зазначив, що зараз йде розрахунок розцінок з урахуванням руйнувань в енергетиці та інших факторів. Кошти в тому числі потрібні для підготовки до наступного опалювального сезону.

Він додав, що незахищені верстви населення держава має підтримати субсидіями, і для них платіжка за світло не повинна бути вищою.

Війна в Україні та ситуція з трифами

У травні 2022 року Кабмін ухвалив законопроекти про введення на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторію на підвищення комунальних тарифів.

19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

27 грудня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 році в два етапи. Повідомлялося, що на першому етапі тариф орієнтовно в середньому зросте на 10% і діятиме з 1 січня по 30 червня 2023 року.

30 грудня НКРЕКП скасувала це рішення, посилаючись на те, що члени комісії не розуміли, за що голосують.

27 січня 2023 року українців попередили, що деякі комунальні тарифи можуть змінитися. У НКРЕКП повідомили про те, що уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Також повідомлялося, що мораторій на підвищення тарифів на час війни в Україні стосується тільки тарифів на тепло, гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.

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