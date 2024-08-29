За словами Кудрицького, такий сценарій обміну є науковою фантастикою.

Запорізька АЕС має повернутись під контроль України без проведення будь-яких обмінів. Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю "BBC Україна", відповідаючи на питання, чи розглядається сценарій повернення Україні контролю над ЗАЕС в обмін на захоплені території в Курській області РФ.

"Поки що це така наукова фантастика. Скажімо так, тут немає чого коментувати… Так само можна припустити, що завтра Марс зіштовхнеться з Венерою, чи астероїд впаде на Землю. Припустити можна. Але які у нас є реальні факти, які би про це свідчили? У мене, наприклад, немає", – заявив керівник НЕК.

Він підкреслив, що ЗАЕС – це той об'єкт, який повинен повернутися під український контроль. Не треба думати українцям, що пропонувати росіянам чи що міняти. Це об'єкт розташований на суверенній території і його може обслуговувати тільки Україна. Це питання ядерної безпеки, зауважив Кудрицький.

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"Тому тут, мені здається, безвідносно до Курщини, треба світовій спільноті усвідомити, що відвернути ризики якогось інциденту можна тільки забезпечивши повний доступ України до управління цим об'єктом", – підсумував голова "Укренерго".

Ситуація на ЗАЕС

22 серпня Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту. Через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше припускав, Україна може отримати шанс повернути контроль над окупованою РФ Запорізькою АЕС після закінчення договору про транзит російського газу.

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