Від початку російської окупації ЗАЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий.

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту - 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

В прес-службі "Енергоатома" зазначили, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

В "Енергоатомі" наголосили, що під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації.

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"До нещодавньої пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції. Адже відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію.

Окупація Запорізької АЕС – останні новини

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що одним із сценаріїв розвитку Курської операції може стати спроба захоплення Курської АЕС з ціллю обміняти її на окуповану росіянами ЗАЕС. На його думку, у цьому Україні могло б допомогти МАГАТЕ та інші міжнародні організації.

18 серпня у МАГАТЕ заявили, що за охоронною зоною ЗАЕС стався удар БПЛА. Ймовірно, дрон вибухнув неподалік від ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а сама АЕС не зазнала пошкоджень. Однак удар стався по дорозі між двома головними воротами об'єкту.

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