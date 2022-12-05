Аварійні обмеження енергопостачання будуть, поки ці енергоблоки будуть набирати потужність, зазначив голова правління НЕК "Укренерго".

Внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, в Україні аварійно відключилась частина енергоблоків.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону, інформуючи про ситуацію в енергосистемі України після масованих ворожих атак. Він додав, що найближчі дні аварійні відключення будуть по всій Україні.

"Атака спричинила досить значні пошкодження як для електростанцій, так і для наших підстанцій, що є частиною магістральної мережі. Аварійні обмеження енергопостачання будуть, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключились під час атаки, будуть набирати потужність", - сказав він.

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Водночас Кудрицький зазначив, що це стандартний технологічний процес, який відбувався вже не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі.

"Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і будемо повертатись поступово до нормального функціонування, наскільки це зараз можливо в цих умовах", - сказав він.

Кудрицький додав, що найближчі дні аварійні відключення будуть по всій Україні.

Обстріл України 5 грудня

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більш як 60 із понад 70 ракет.

Відомо, що ракети влучили в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Крім того, одна з російських ракет впала у Молдові, в країні почалися проблеми з енергопостачанням.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що на вечір найбільше відключень у Вінницькій, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.

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